AGROPOLI,VINCENZO CARNICELLI UCCIDE LA MOGLIE E SI TOGLIE LA VITA

LA FIGLIA ERA IN CASA AL MOMENTO DEL FEMMINICIDIO

Vincenzo Carnicelli uccide la moglie Annalisa Rizzo e poi si toglie la vita. Marito e moglie sono stati trovati morti nel proprio appartamento in via Gaetano Donizetti ad Agropoli, in provincia di Salerno. La figlia, 13 anni, dormiva in cameretta. Il fatto sarebbe avvenuto di prima mattina

Lui, 63 anni, pizzaiolo, si chiamava Vincenzo Carnicelli. Lei, 43 anni, impiegata in banca, si chiamava Annalisa Rizzo. Trovato in casa un coltello sporco di sangue: da una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate e poi si sarebbe tolto la vita usando la stessa arma.

Articolo in aggiornamento

