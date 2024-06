ALBANELLA, FALLISCE IL COLPO A SCUOLA

Un’altra scuola finisce nel mirino dei ladri anche se in questo caso il colpo non è andato a buon fine. È accaduto ad Albanella dove la scorsa notte ignoti si sono introdotti indisturbati nell’istituto scolastico ubicato in via Marconi. Una volta dentro, i ladri hanno fatto razzia di computer e materiale informatico messi a disposizione degli alunni per le attività didattiche.

Tuttavia la banda alla vista dei vigilanti che stavano sorvegliando la zona si sono dati alla fuga lasciando i sacchi pieni di refurtiva all’ingresso del plesso scolastico. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli che vaglieranno anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

admin Sergio Vessicchio

