ALBANELLA, FURTO NELLA NOTTE IN UNA TABACCHERIA DELLA FRAZIONE MATINELLA

La tabaccheria Di Biasi sita lungo la SP11a, nei pressi della rotatoria di Matinella.Intorno alle ore 2:30, i soliti ignoti malfattori, a bordo di un’Audi A6 station wagon, hanno dapprima forzato la saracinesca dell’attività, per poi introdursi nel locale: a quel punto, nell’aprire la porta d’ingresso, è scattato il sistema antintrusione a nebbiogeno, riuscendo così a portare via solo diverse stecche di sigarette e tagliandi gratta e vinci, per poi darsi a precipitosa fuga. Da quantificare il bottino e i danni arrecati al proprietario, che ha sporto regolare denuncia. Sull’episodio indagano ora i carabinieri della locale Stazione, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella. Fonte stiletv

