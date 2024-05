ALBANELLA, INCIDENTE PER UN MACCHINA DI SOCCORSO INFERMIERA IN OSPEDALE

Incidente stradale nella frazione Bosco del comune di Albanella. Coinvolta nel sinistro l’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum in servizio presso la postazione di Agropoli (nella foto), che stava raggiungendo un’abitazione della zona per soccorrere una donna dopo essere stata allertata dalla centrale operativa in codice rosso: la vettura, per cause da accertare, si è scontrata con un’altra auto, una Opel, nei pressi di un incrocio in località Piano del Carpine. Nell’impatto, è rimasta ferita alla spalla sinistra l’infermiera a bordo, poi soccorsa e trasportata in ospedale dai colleghi di un’altra ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Scalo. Rilievi del sinistro a cura dei carabinieri della locale Stazione. Fonte stiletv

