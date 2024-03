ALBANELLA, PICCHIA LA MOGLIE E FINISCE IN CARCERE

Aggredisce la moglie con una scopa e viene arrestato, si tratta di un giovane di 28 anni originario del Myanmar ,per maltrattamenti e lesioni, poiché pare abbia aggredito la moglie durante una lite violenta, utilizzando anche una scopa. A causa delle lesioni riportate a seguito delle percosse, la vittima è stata trasportata in ospedale a Roccadaspide per ricevere le cure necessarie.

Ad intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, ieri mattina ad Albanella in seguito a una segnalazione di violenza domestica.

