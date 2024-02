ALBANELLA, TROVATO UN UOMO MORTO DA MOLTO TEMPO

Una scoperta molto inquietante per tanti motivi tra le località San Chirico e Cappasanta nel comune di Albanella , è stato ritrovato in una campagna della frazione Matinella , un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sul posto, i carabinieri e gli uomini della Scientifica, oltre che i vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari del 118. Si attendono, dunque, i risultati dell’esame del medico legale. Tra le prime ipotesi, quella secondo cui il corpo dell’uomo possa appartenere ad uno straniero scomparso lo scorso settembre. L’uomo è stato ritrovato con un cappio al collo sotto ad un albero. Facile parlare di suicidio, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro sulla vicenda, visto che nessuno di recente ha segnalato persone scomparse nella zona. Al momento non si conosce l’identità della vittima, ma potrebbe trattarsi di un immigrato indiano che aveva fatto perdere le proprie tracce, nel settembre del 2023, cercato per qualche tempo e di cui non si è poi saputo più nulla.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Agropoli capitanati dal Capitano Giuseppe Colella, giunto di persona sul posto per verificare l’accaduto, unitamente ai colleghi della Scientifica di Salerno, i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e alla Polizia Municipale di Albanella. Allertato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, il quale ha disposto l’esame esterno sulla salma a cura del medico legale.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

