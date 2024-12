ALBANELLA,LADRI PORTANO VIA I RISPARMI DI UNA COPPIA

Ladri in azione in località Bosco di Albanella, ieri sera: forzando una finestra, i malviventi hanno rubato l’oro dell’abitazione di una coppia di anziani che, al momento del colpo, era in casa. Non contenti, hanno scardinato un muro e portato via tutti i risparmi e circa 3mila euro in contanti riposti in una fuciliera.

Le indagini

Il proprietario, salendo al piano superiore, ha fatto l’amara scoperta, allertando i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili del furto.

—

Ladri in azione ad Albanella: scardinato un muro per portar via tutti i risparmi di una coppia

https://www.salernotoday.it/cronaca/ladri-furto-albanella-4-dicembre-2024.html

© SalernoToday

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...