ALLAGAMENTI CAPACCIO PAESTUM,ITALIA CENTRO: ” VE LO AVEVAMO DETTO”

Non c’è più sordo di cghi non vuole sentire e nessun cieco di chi non vuole vedere. Il coordinamento cittadino di Italia al Centro in una nota(leggi qua) aveva richiamato l’attenzione sugli allagamenti e neanche a farlo apposta le inondazioni di questi giorni hanno messop il dito nella piaga per cui il partito torna ancora sull’argomento:

<< A distanza, ormai, di oltre 10 giorni dall’ultimo allagamento di Via Torre di Paestum, che dalla intersezione della stessa con Via Licinella e sino all’ingresso dell’Ufficio Postale vede tutta la sua carreggiata diventare un vero e proprio “lago”, nonostante le nostre sollecitazioni, un nulla di fatto. E gli allagamenti questa volta hanno colpito, come 10 giorni fa, e con danni ancora più gravi, località Borgonuovo. È possibile che ogni amministrazione che si sussegue non si renda conto del problema? >>. È quanto sottolinea il Coordinamento Cittadino di Italia al Centro con Toti – Noi moderati di Capaccio Paestum chiamato in causa da non pochi cittadini della località Borgonuovo per analoghi allagamenti che si verificano ormai da decenni.

<< È un problema che si verifica in tantissime zone del territorio comunale e le amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi 15/20 anni non sono riuscite a capire >> pone l’accento il Coordinatore Cittadino di Italia al Centro con Toti – Noi moderati, Luigi Marino << che quello di cui si necessita è una visione globale che prenda anche in considerazione una progettazione urbanistica che tenga conto dell’evoluzione di un territorio che è cresciuto tantissimo dal punto di vista edilizio e demografico. Il fatto che in località Borgonuovo, in un’area che vede tantissime attività commerciali e di ristorazione, si verifichi, puntualmente ad ogni pioggia, l’intasamento delle caditoie per le acque piovane >> continua Marino << con lo sversamento delle fognature ogni qualvolta si verificano eventi piovosi eccezionali, la dice lunga anche sullo stato di salute delle reti fognarie. Sia il Consorzio di Bonifica, che l’Ente Comune, sono stati interessati da residenti della località Borgonuovo su quanto accade ad ogni intenso evento piovoso, in particolare con il deposito di una missiva con allegato dossier fotografico al protocollo >> prosegue l’esponente politico << che provano gli allagamenti non solo delle proprietà private, ma anche di attività di ristorazione con non pochi danni alle stesse. Italia al Centro con Toti – Noi moderati non riesce a capire come mai una amministrazione dalle “inaugurazioni” e dalle “pose delle prime pietre” facili >> ironizza Marino << essendo guidata da un “Sindaco che sa fare il Sindaco” non si sia accorta di tali problemi e li abbia già risolti. Ora, chiediamo al Sindaco per quanto tempo ancora i cittadini di Licinella per recarsi alle poste, dopo una copiosa pioggia, dovranno indossare gli stivali >> conclude il Coordinatore del partito di Toti << e sino a quando a Borgonuovo i cittadini saranno costretti a vedere acqua e feci invadere le strade cittadine e le loro private proprietà >>. Quanto si sta verificando in maniera più frequente non è generato da quei fenomeni atmosferici che perseveriamo ad etichettare come “eccezionali” e che tuttavia si verificano sempre più spesso; è frutto della mala gestione delle reti. È ora di rivedere tutte le reti presenti sul territorio. Soprattutto quelle reti fognarie nelle quali, spesso e volentieri, vengono immessi gli scarichi delle acque piovane. Ed il tutto conducendo una modellazione idrodinamica della intera rete fognaria indagando gli effetti delle insufficienze idrauliche della rete fognaria sul territorio in termini di volumetrie di allagamento e aree interessate dall’accumulo/propagazione delle portate in uscita dalla rete fognaria. Basterebbe dare incarico ai tecnici… pagati anche per quello. O no?

