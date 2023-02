ALL”AGRIPAESTUM STASERA APERITIVO CON IL MENTAL COACH PAOLO TOTARO

” HAPPY-COACH”.Momento d’incontro con il Mental Coach Paolo Totaro Lerra. 1 ora e mezza di formazione in PNL “GRATUITA” per dare una svolta positiva alla propria vita privata e lavorativa. Ulteriori info e prenotazioni: Cell. 3202979836 ▶️ PROPOSITI DI INIZIO ANNO

Inizia un nuovo anno e, come sempre, ci facciamo una lista di propositi e obiettivi da raggiungere. Siamo pieni di entusiasmo e motivazione, ma spesso già a fine gennaio la lista l’abbiamo dimenticata. Perché succede questo?

▶️LA MOTIVAZIONE NON BASTA

La motivazione è certamente importante per iniziare un progetto o un’attività, ma non è sufficiente per portarlo a termine. La motivazione iniziale può aiutarci a superare le difficoltà iniziali, ma non è sufficiente per mantenere l’impegno nel tempo.

▶️PASSARE ALL’AZIONE

Per raggiungere i nostri obiettivi, abbiamo bisogno di una combinazione di motivazione e azione, infatti motivazione significa ‘muoversi verso qualcosa’.Dobbiamo essere determinati a mettere in pratica i passi necessari per raggiungere i nostri obiettivi, anche quando la motivazione iniziale inizia a svanire.

▶️OBIETTIVI CHIARI, REALI E SPECIFICI

Inoltre, i propositi di inizio anno spesso falliscono perché sono troppo ambiziosi o generiche. Per aumentare le possibilità di successo, dobbiamo essere specifici e realistici nella definizione dei nostri obiettivi e pianificare i passi necessari per raggiungerli.

✅ALLENAMENTO

Anche la motivazione va allenata, non c’è motivazione senza allenamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...