ALLARME BORSEGGIATORI A TORRIONE ALTO: CINQUE I COLPI SEGNALATI NELL’AREA DEL PARCO DEL GALIZIANO

A Salerno cresce la preoccupazione tra i residenti di Torrione Alto, in particolare nella zona del Parco del Galiziano, dopo una segnalazione circolata sui social riguardo alla presenza di borseggiatori che avrebbero già messo a segno almeno cinque colpi, prendendo di mira soprattutto persone anziane.

Secondo la testimonianza di una cittadina, l’episodio più recente avrebbe coinvolto un’anziana alla guida della propria auto. Il modus operandi, stando ai racconti, sarebbe sempre lo stesso: uno dei malviventi si avvicina al veicolo con la scusa di chiedere informazioni, mentre un complice apre rapidamente la portiera dal lato opposto per impossessarsi della borsa. I presunti autori dei furti si sposterebbero a bordo di una piccola utilitaria bianca, un dettaglio ricorrente nelle varie segnalazioni. Le testimonianze aggiungono inoltre che, secondo quanto riferito alle vittime, le forze dell’ordine avrebbero margini di intervento limitati in assenza di colti in flagranza, circostanza che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza nel quartiere.

