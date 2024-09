ALLERTA METEO SCUOLE CHIUSI IN MOLTI CENTRI DEL SALERNITANO

Si posticipa il ritorno tra i banchi in alcuni comuni della provincia di Salerno: il sindaco di Amalfi Daniele Milano è stato tra i primi a disporre la chiusura in via cautelare delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, per la giornata di lunedì 9 settembre 2024. La decisione è stata presa a seguito dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile.

Gli altri comuni

Scuole chiuse, con apposita ordinanza, anche dai sindaci di Cava, Minori, Maiori, Nocera Superiore,Pagani

