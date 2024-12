ALTAVILLA SILENTINA, INCENDIO A CERRELLI GRANDE SPAVENTO

Grande spavento ad Altavilla Silentina, nella frazione di Cerrelli, mercoledì sera, quando un incendio è divampato in un appartamento di un condominio. L’origine del fuoco è stata un giocattolo difettoso, che ha innescato una reazione a catena con altri giochi, portando l’intera abitazione a riempirsi rapidamente di fumo.

Cinque membri della famiglia (i genitori e tre bambini) sono rimasti leggermente intossicati dal fumo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mettendo in sicurezza l’area. Nonostante il panico iniziale, l’edificio non ha subito danni strutturali significativi, e le altre famiglie residenti nello stabile non sono state evacuate.

Le cinque persone coinvolte sono state trasferite in ospedale per precauzione. Fortunatamente, sono tutte in condizioni stabili e fuori pericolo. Dopo i controlli medici, sono rientrate nella loro abitazione durante la notte, ancora leggermente intossicate ma in sicurezza.

L’incidente evidenzia l’importanza di verificare la sicurezza dei giocattoli e di mantenere un atteggiamento vigile in casa. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, limitando i danni a uno spavento e a un breve ricovero ospedaliero.

