L’episodio si è verificato questa mattinain via Nettunia. Per cause ancora da accertare,un uomo al volante di una BMW station wagon è finito contro un muro di cinta in Via Nettunia, nei pressi dell’intersezione stradale con Via Mazzini in località Borgo Carillia del comune di Altavilla Silentina. Coinvolta anche un’altra automobile, una Renault Clio.

A seguito del violento impatto, il conducente è rimasto bloccato diversi minuti nella vettura, rendendo così necessario l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Agropoli, diretti dal capodistaccamento Angelo Picariello, i quali hanno tranciato le lamiere per tirarlo fuori: l’uomo è stato poi soccorso dall’equipe dell’ambulanza medicalizzata del 118 di Serre che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Rilievi del sinistro eseguiti dai carabinieri della locale Stazione dell’Arma.