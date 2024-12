ALTRO SCONTRO SULLA A2 DOMENICA DA DIMENTICARE

Un altro incidente si è verificato sulla A2, nella stessa zona dove poco prima aveva perso la vita un 24enne di Montecorvino . Lo scontro ha coinvolto una Lancia Delta e un’Audi A3, provocando il ferimento di un 35enne e di un 19enne.

Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del Vopi e trasportati in ospedale, con uno dei due feriti in condizioni più critiche. La Polizia Stradale di Salerno sta effettuando accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

