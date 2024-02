AMALFI, DONNA TRAVOLTA DA UN AUTO

Attimi di tensione ad Amalfi dove una donna è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada in prossimità di una rotatoria. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori.

Incidente ad Amalfi, donna investita mentre attraversava la strada

La donna alla guida dell’automobile che ha travolto la malcapitata si è prontamente fermata per prestare soccorso e ha lanciato l’allarme allertando i sanitari del 118. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza che ha trasferito la donna all’ospedale Castiglione di Ravello per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio delle forze dell’ordine. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della donna.

