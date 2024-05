ANCORA UNA TRAGEDIA SULLA LITORANEA UCCISO UNO STRANIERO

Tragico incidente ad Eboli dove un ragazzo straniero di 36 anni è stato investito e ucciso da un’auto in litoranea. Nonostante i rapidi soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente indagano i Carabinieri.

Incidente ad Eboli, 36enne investito e ucciso da un’auto in litoranea

Il dramma si è consumato lungo la litoranea di Eboli. Il 36enne, di origini africane, è stato travolto da una vettura. Lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118. Nonostante i rapidi soccorsi per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno eseguito i rilievi di rito per accertare le esatte dinamiche dell’incidente.

