ANGRI, 27ENNE PRECIPITA DAL BALCONE E MUORE ANNULLATI TUTTI GLI EVENTI

Dramma ad Angri: una 27enne è precipitata giù dal balcone, via Cervinia. Inutili, purtroppo, i soccorsi: per la giovane non c’è stato nulla da fare. “Tutti gli eventi natalizi del Comune di Angri sono sospesi. E un appello agli angresi e non: in questo momento solo silenzio e rispetto“, ha detto il sindaco, Cosimo Ferraioli.

ANNULLATI GLI EVENTI

Dolore ad Angri per la morte di una giovane 27enne. La ragazza è precipitata dal balcone in via Cervinia. Inutili purtroppo i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Comunità sotto choc. “Un dolore indescrivibile, ogni parola è fuori luogo al momento. Ricordiamo sempre di essere disponibili e vicini a chiunque abbia bisogno. Vi invito a unirci alla famiglia nel silenzio e dimostrando il maggior rispetto possibile. Riposa in pace giovane anima”, ha detto il sindaco, Cosimo Ferraioli.

Tutti gli eventi natalizi del Comune di Angri sono sospesi. E il sindaco ha inviato un appello agli angresi e non: “In questo momento solo silenzio e rispetto”

