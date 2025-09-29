29 Settembre 2025

ANGRI, GIOVANE DI 20 ANNI MUORE IN UN INCIDENTE

admin 29 Settembre 2025

Le strade del Salernitano contano una nuova vittima. L’ennesimo incidente mortale  si è verificata ad Angri.

 

E’ avvenuto nella scorsa notte, intorno all’una, lungo via Nazionale, dove si sono scontrate un’auto ed un motociclo. L’impatto è stato fatale per il 20enne che era alla guida del mezzo a due ruote.

Nonostante i soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sotto choc il 30enne che era alla guida della vettura.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che stanno provando a far luce sulla dinamica della tragedia.

Dolore nella città dell’Agro Nocerino Sarnese per una giovane vita spezzata improvvisamente

