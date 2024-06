ANGRI, GIOVANE TROVATO MORTO IN VIA RISI POSSIBILE OMICIDIO

Tragedia, questa notte, ad Angri, dove un ragazzo di 35 anni, M.C le sue iniziali, è stato trovato morto in una pozza di sangue sul marciapiede in via Risi.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Reparto Scientifica del Comando di Nocera Inferiore, che hanno sequestrato il cadavere ed effettuato i primi rilievi avviando subito le indagini. Sembra – da una prima ricostruzione – che il giovane sia stato colpito da vari fendenti. Si segue, dunque, la pista dell’omicidio.

