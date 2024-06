ANGRI, PRENDE FUOCO UN CAMION DELL’ILLIMINAZIONE DELLA FESTA PATRONALE

Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno, un incendio ha coinvolto un camion utilizzato per installare le luminarie del santo patrono ad Angri, causando paura tra i residenti. I carabinieri sono intervenuti sul posto per indagare sull’accaduto, esaminando varie ipotesi tra cui un possibile cortocircuito improvviso.

A fuoco nella notte un camion utilizzato per installare le luci patronali. Tanta paura ad Angri, per un rogo che si è sviluppato in pieno centro e sul quale indagano ora i carabinieri. Gli investigatori non escludono alcuna pista, così come quella di un improvviso cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio, visibile a diversi chilometri di distanza

