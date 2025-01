ANGRI, SORPRESO CON LA DROGA GIOVANE ARRESTATO

Un giovane è accusato di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”, un 23enne di Angri arrestato in flagranza dai carabinieri del Norm di Nocera Inferiore, entrati in azione insieme al Nucleo Cinofili di Sarno. I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio, lo hanno sorpreso in possesso di hashish e marijuana, il tutto suddiviso in dosi, tre bilancini di precisione, nonché di materiale per il confezionamento della droga.

L’arresto

Per il giovane, dunque, sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

