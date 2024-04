ANGRI,MAXI INCENDIO IN VIA DEI GOTI A FUOCO UNA FABRICA DI SCATOLE

L’incendio si è sviluppato la scorsa notte, intorno alle 3, all’interno dell’area della ex azienda Vaccaro. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente tutta la struttura di circa 3500 mq. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con le squadre di Nocera, Sarno, Mercato San Severino, Centrale, 4 Autobotti di cui 2 da Napoli e 1 Autoscala.

Il fumo sprigionatosi ha creato problemi ad alcune persone affidate alle cure del personale sanitario; evacuate anche diverse abitazioni. A seguire le operazioni di spegnimento dell’incendio anche il sindaco Cosimo Ferraioli insieme ad altri amministratori. Sul posto anche i Carabinieri ed il personale dell’Arpac. Diversi residenti della zona sono stati allontanati a scopo precauzionale dalle proprie abitazioni per via della fitta coltre di fumo nerastro e maleodorante levatasi al cielo e visibile a chilometri di distanza. Un paio di persone rimaste intossicate, invece, sono state affidate alle ambulanze del 118 e trasportare in ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. di un’eventuale intossicazione.

