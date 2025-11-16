17 Novembre 2025

ANZIANA CADE IN CASA A GIOI CILENTO: SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

admin 17 Novembre 2025

A Cardile di Gioi Cilento, un intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio a una donna ultra-ottantenne caduta in casa. Contattati dalla sala operativa del 118, i caschi rossi del distaccamento di Vallo della Lucania sono intervenuti prontamente per soccorrerla, dopo che i sanitari avevano riscontrato difficoltà nel farla uscire dall’abitazione attraverso la porta d’ingresso. Per portare in salvo la donna, i vigili del fuoco hanno utilizzato una manovra in corda, imbracandola su una barella e calandola dal balcone fino al livello stradale, dove è stata affidata alle cure del personale del 118. Questa tecnica è spesso necessaria in contesti come i centri storici o le abitazioni difficilmente accessibili ai mezzi di soccorso.

