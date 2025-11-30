ANZIANO COLTO DA MALORE A SAPRI: VICINO LANCIA L’ALLARME, SALVATO IN EXTREMIS

Momenti di grande apprensione questa mattina a Sapri, dove un 75enne è stato tratto in salvo grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine. Un dramma della solitudine stava per consumarsi nel pieno centro della cittadina del Golfo di Policastro, ma il rapido arrivo dei soccorsi ha evitato il peggio. Il protagonista della vicenda è un anziano di 75 anni che vive da solo in un appartamento situato in una strada centrale della città. L’uomo è stato colto da un improvviso malore. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, insospettito dal fatto che non riusciva ad avere notizie dell’anziano da diverse ore.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Sapri, guidati dal Luogotenente Pietro Marino. Presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo.

