Da tempo noi lo scriviamo e lo diciamo la seconda ondata a ottobre e stata la causa della seconda ondata, basta verificare i dati dell’inizio del mese di ottobre e quelli dalla metà di ottobre in poi. Certo ci si contagia in tanti altri luoghi come gli ospedali e altro ma le scuole hanno dato il là al contagio altrimenti oggi ne eravamo fuori. Gli scienziati lo hanno ribadito. E ora c’è qualcuno che deve pagare per tutti i morti provocati dalla seconda ondata. Ora c’è questa iniziativa:

ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA ! Facciamo la nostra parte ! ( chiedere copia) IN TANTI CHIEDIAMO DI INDAGARE PER EPIDEMIA COLPOSA NELLA SCUOLA IN PRESENZA A TUTTI I COSTI…, ANCHE DELLA VITA! …e sul reato di epidemia colposa già tanti nomi cominciano ad uscire fuori; la GDF di Bergamo comincia le indagini…, dove tutto è cominciato male!!!!! E tutti noi siamo qui pronti a vederne venir fuori altri !!! Si chiede di indagare su EPIDEMIA COLPOSA anche nel settore SCUOLA: – SI E’ IMPOSTO AI CITTADINI UN OBBLIGO GRATUITO AL RISCHIO CONTAGI, nell’ostinazione di una SCUOLA IN PRESENZA A TUTTI I COSTI – SI E’ NEGATO AI CITTADINI LA FACOLTà DI SCEGLIERE/USUFRUIRE DELLA DIDATTICA A DISTANZA, UNICA MODALITà DI SCUOLA IN PIENA SICUREZZA , “SENZA RISCHI CALCOLATI “, per TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO! – SI E’ NEGATO AI CITTADINI LA LIBERTA’ DI AUTOTUTELA IN PIENA PANDEMIA! – SI è NEGATA AI CITTADINI LA POSSIBILITà DI GARANTIRE I DIRITTI ALL’ISTRUZIONE ED ALLA SALUTE SANCITI DALLA COSTITUZIONE, dovendone sacrificare uno per l’altro! – SI è PROVOCATO UN INCREMENTEO DI CONTAGI ESORBITANTE, IL CUI FLUSSO, AL DI Là DEI DATI NON AFFIDABILI CHE CI SONO STATI FORNITI, E’ ANDATO E VA PALESEMENTE DI PARI PASSO CON LE VARIE ALTALENANTI APERTURE E CHIUSURE DELLE SCUOLE IN PRESENZA A SINGHIOZZO; cosa che ha altresì aumentto i disagi organizzativi, oltre che provocato un difficile mantenimento di una una regolare gestione della continuità didattica, in dad. – SI SONO SPRECATI SOLDI PUBBLICI PER SUPPELLETTILI ED INTERVENTI INEFFICIENTI ED INEFFICACI ADESSO, CHE RISPONDANO ANCHE DI TUTTO QUESTO !!!!