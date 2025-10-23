23 Ottobre 2025

APPICCA UN INCENDIO IN UNA PIZZERIA DI BATTIPAGLIA: ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE

admin 23 Ottobre 2025

Battipaglia – Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di L.M., un uomo accusato di tentata estorsione e incendio doloso ai danni di una nota pizzeria del centro cittadino. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – una versione al momento condivisa anche dal GIP – l’indagato avrebbe avanzato richieste estorsive al titolare dell’esercizio commerciale. Al rifiuto dell’uomo, L.M. avrebbe reagito danneggiando la pizzeria e appiccando un incendio.

Le fiamme hanno provocato seri danni al locale, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti significativi a carico del sospettato, portando così all’emissione della misura cautelare.

Le autorità hanno tuttavia precisato che il provvedimento non rappresenta una sentenza definitiva di colpevolezza: la posizione dell’indagato resta soggetta al giudizio dei tribunali competenti, e l’ordinanza potrà essere impugnata davanti al Tribunale del Riesame.

