APPICCA UN INCENDIO IN UNA PIZZERIA DI BATTIPAGLIA: ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE

Battipaglia – Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di L.M., un uomo accusato di tentata estorsione e incendio doloso ai danni di una nota pizzeria del centro cittadino. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – una versione al momento condivisa anche dal GIP – l’indagato avrebbe avanzato richieste estorsive al titolare dell’esercizio commerciale. Al rifiuto dell’uomo, L.M. avrebbe reagito danneggiando la pizzeria e appiccando un incendio.

Le fiamme hanno provocato seri danni al locale, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti significativi a carico del sospettato, portando così all’emissione della misura cautelare.

Le autorità hanno tuttavia precisato che il provvedimento non rappresenta una sentenza definitiva di colpevolezza: la posizione dell’indagato resta soggetta al giudizio dei tribunali competenti, e l’ordinanza potrà essere impugnata davanti al Tribunale del Riesame.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...