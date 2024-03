AQUARA, MENTRE RACCOGLIE ASPARAGI CADE IN UN DIRUPO SALVATO

Va alla ricerca di asparagi, sulla montagna intorno ad Aquara, e cade in un burrone. Attimi di paura, nel primo pomeriggio di oggi, nel centro alburnino, per un uomo del posto, di 64 anni, salvato dall’intervento prezioso dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, attivati dai carabinieri della locale stazione. L’uomo è stato rintracciato nel dirupo dai caschi rossi. Col supporto di una barella (Toboga) è stato trasportato a braccia per 1 km dai caschi rossi, prima di essere affidato alle cure del 118 presente sul posto. A dare l’allarme era stata la moglie preoccupata per il mancato rientro a casa dell’uomo per l’ora di pranzo. FONTE STILETV

