AQUAVELLA TRAGICO SCONTRO UN MORTO E UN FERITO GRAVE

Incidente stradale ad Aquavella ha perso la vita A.C., 70enne, residente nel comune cilentano. Il grave sinistro è avvenuto nella serata di oggi in località Ardisani, al bivio di Acquavella, sulla strada 267. Nonostante i soccorsi tempestivi dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, coordinati dal Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, che indagano sulla dinamica del sinistro.

Il 70enne, alla guida della sua Ford, avrebbe avuto un malore, andandosi così a scontrare frontalmente con una Fiat 500, guidata da una donna, trasferita in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania. Resta ora da capire se il decesso sia stato causato dal malore oppure dal violante impatto frontale con l’altra autovettura. La notizia ha scosso l’intera comunità locale che ben conosceva il pensionato e la sua famiglia.

