19 Maggio 2026

ARRESTATO MINORE CON CRACK E COCAINA IN CASA, FAMILIARI GIÀ AI DOMICILIARI

admin 19 Maggio 2026

Nella giornata del 16 maggio u.s., personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Battipaglia ha tratto in arresto un minore italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si inserisce nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto al traffico di droga, predisposti con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Nel corso di un’attività mirata, gli agenti hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di Eboli nella quale erano presenti il padre e lo zio del giovane, entrambi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Durante le verifiche, il personale operante ha proceduto alla perquisizione personale del minore, rinvenendo, occultati all’interno degli indumenti, oltre cento involucri contenenti cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 24 grammi, nonché la somma di 240 euro in contanti, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti di rito, il minore è stato accompagnato presso una struttura di accoglienza per minori, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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