ARRESTI PER DROGA IN MEZZA ITALIA, DENTRO ANCHE SPACCIATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

La polizia di Potenza, su disposizione della Direzione distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, una vasta operazione antidroga «nei confronti di due sodalizi criminali», condotta dalla squadra mobile della questura, diretta all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi di varia natura e decreti di perquisizione nei territori di Potenza, Roma, Salerno, Foggia, Reggio Emilia, Lecco e Matera.

Sono statre arrestate 42 persone per due distinte organizzazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. In provincia di salerno gli arresti ad Eboli. Articolo in aggiornamento

