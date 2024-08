ASCEA, DONNA SALVATA SUL SENTIERO DEGLI INNAMORATI

Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio, primo pomeriggio ad Ascea, in località Scogliera per una giovane donna.

Una turista 29enne in vacanza nel Cilento, percorreva da sola il Sentiero degli Innamorati, quando dopo una caduta è andata in panico ed ha avvertito i carabinieri della locale stazione. Sono intervenuti anche gli uomini della Misericordia di Ascea i quali hanno fatto scattare l’allarme e sono stati i primi ad intervenire sul posto.

Il personale dei Carabinieri di Ascea Marina, coordinato dalla Tenenza di Vallo della Lucania, agli ordini del Colonnello Sante Picchi, ha prontamente attivato la macchina dei soccorsi: mentre un Carabinieri rassicurava la donna al telefono, un collega l’ha raggiunta a piedi.

