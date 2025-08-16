ASCEA, NOTTE DI TERRORE PER UN RAGAZZO
Falò
di violenza e di paura sulla spiaggia. E’ accaduto la notte scorsa ad Ascea.
Un ventenne è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di sei coetanei in località Foce Velia. L’episodio si è verificato al termine di un falò in spiaggia.
Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata presa di mira, colpita ripetutamente e derubata di alcuni effetti personali.
Il malcapitato ha riportato un taglio alla testa ed è stato portato in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini e risalire all’identità dei responsabili