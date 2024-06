ASCEA, PAURA A PRIMA MATTINA INCENDIO IN UNA CASA

Attimi di paura ad Ascea per un incendio divampato all‘alba di oggi, sabato 8 giugno, in una abitazione privata. È accaduto alle 6 circa, quando la Sala operativa dei vigili del fuoco è stata allertata per intervenire nei pressi del Villaggio Olimpia.

Incendio ad Ascea, fiamme in una abitazione

Sul posto è giunta nel giro di pochi minuti una squadra dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania: i caschi rossi hanno domato le fiamme, divampate inizialmente nel vano cucina. Dopo aver domato il rogo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti.

