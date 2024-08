ASCEA,I VIGILI URBANI CONTRO CHI ABBANDONA I RIFIUTI MAXI OPERAZIONE

Nell’ambito di una mirata attività di repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e di una concomitante azione di prevenzione, la Polizia Municipale di Ascea, coordinata dal Comandante Cap. Valentina NASTARI(foto),ha accertato e sanzionato quattro persone colte in flagranza, immortalate in video mentre scaricavano dai veicoli e abbandonavano rifiuti sul suolo pubblico. L’operazione si è svolta in viale Parmenide, mediante l’utilizzo di una fototrappola opportunamente collocata a sorvegliare l’area oggetto di abbandono abituale da parte di cittadini residenti e turisti.

La sanzione elevata a carico di ciascun trasgressore ammonta a 150,00 euro, ai sensi del vigente codice della strada e dell’ordinanza sindacale n. 16/2017. In totale, sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 600,00 euro, notificate ai trasgressori. Nel termine di legge, verranno inoltre notificate le sanzioni per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana. L’area così bonificata è ancora sottoposta a regime di videosorveglianza.

