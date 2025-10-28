ATTIMI DI PAURA SULL’A2: AUTO IN FIAMME A PONTECAGNANO SUD, ILLESA LA CONDUCENTE

Momenti di tensione questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dove una Renault Scenic ha improvvisamente preso fuoco lungo la corsia nord, nei pressi dello svincolo di Pontecagnano Sud. La conducente, una 60enne di Capaccio, è riuscita a fermare il veicolo e ad abbandonarlo in tempo, mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente l’auto. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e i sanitari del Vopi, giunti per prestare assistenza alla donna, rimasta fortunatamente illesa. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio, che potrebbero essere legate a un guasto meccanico o elettrico.

