AULETTA, ESPLOSIONE IN CASA UN FERITO

Momenti di apprensione si sono vissuti oggi, venerdì 7 giugno, in mattinata, in contrada Vagni nella località Mattina di Auletta. Si è verificata una forte esplosione all’interno di un’abitazione, probabilmente a seguito di una fuga di gas.

In casa e subito, in quel momento, si trovava una persona che dopo la deflagrazione è riuscito ad uscire ed è stato soccorso inizialmente dai familiari i quali hanno anche tentato di spegnere alcuni focolai. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.L’uomo è stato trasferito in eliambulanza, a causa delle ustioni riportate, all’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere stato ricoverato in un primo momento al nosocomio di Polla.Foto Ondanews

