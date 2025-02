AULETTA, FURTO IN APPARTAMENTO MA TUTTA LA PROVINCIA E’ SOTTO ASSEDIO

Furto

nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio, in una casa ad Auletta: i ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti all’interno dell’abitazione riuscendo ad asportare gioielli e catenine d’oro.

Un altro episodio di furto si è verificato nel Vallo di Diano

. I malviventi, nella giornata di ieri, sono entrati in un’abitazione in via Massavetere, nel comune di Auletta. Approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno messo a soqquadro le stanze, portando via oggetti di valore e catenine. A scoprire il furto sono stati i residenti, che hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri.

