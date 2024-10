AULETTA, UNA FIACCOLATA PER FRANCESCO MORRIELLO LA GENTE CHIEDE GIUSTIZIA

Ieri sera ad Auletta si è tenuta una marcia silenziosa in memoria di Francesco Morriello, il giovane che perse la vita in un incidente in motorino lo scorso luglio. Il corteo, partito da Largo Braida, ha attraversato le vie principali del paese. La manifestazione è stata fortemente voluta dalla famiglia di Francesco, che ha espresso con questa marcia il desiderio di ottenere “giustizia e verità” per il loro amato come riportato da InfoCilento.

Auletta, ieri la marcia in memoria di Francesco Morriello

La famiglia di Francesco ha lanciato un appello alla comunità e alle istituzioni: “Dopo la tragica perdita di Francesco, ci troviamo a combattere una nuova battaglia, quella per ottenere risposte alle tante domande che circondano la sua scomparsa. Chiediamo il vostro sostegno per sensibilizzare l’opinione pubblica e per scuotere le coscienze di chi potrebbe conoscere la verità ma resta in silenzio”.

Numerosi giovani, tra amici e conoscenti di Francesco, hanno partecipato alla marcia per manifestare vicinanza alla famiglia in questo doloroso momento. Presenti anche il sindaco di Auletta, Antonio Caggiano, che ha espresso profondo cordoglio, il parroco della Chiesa Madre, Don Vincenzo, e l’avvocato della famiglia, Vincenzo Morriello. La comunità si è stretta attorno alla famiglia Morriello, sentendo Francesco come un figlio e un fratello scomparso troppo presto.