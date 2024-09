AULETTA, UOMO TROVATO MORTO IN CASA

Il corpo di un 40enne è stato trovato senza vita nel suo appartamento ad Auletta, Comune della provincia di Salerno.

A fare la macabra scoperta è stato un familiare della vittima, che si era recato a casa sua dal momento che non aveva più sue notizie. Sul posto, una volta allertata la macchina dei soccorsi, sono giunti i sanitari del 118. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso, che sarebbe avvenuto – secondo i primi accertamenti – per cause naturali.

