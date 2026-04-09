AUTO ESCE DI STRADA E FINISCE IN UN DIRUPO, QUATTRO FERITI
Grave incidente stradale a Montecorice. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto con quattro extracomunitari a bordo stava percorrendo un tratto stradale nell’area del parco di Punta Capitello quando è uscita di strada precipitando giù in un dirupo.
Immediati sul posto i soccorsi con l’intervento dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Per le operazioni di recupero e cure ai feriti è stato attivato anche il servizio di elisoccorso, con due elicotteri.
Considerata la gravità della situazione, è stato attivato l’elisoccorso: sul posto è arrivato prima un elicottero e successivamente anche un secondo velivolo per il trasporto rapido dei pazienti agli ospedali del territorio. Il campo base operativo per le attività di emergenza è stato allestito ad Agropoli, da dove vengono coordinate le diverse unità di soccorso impegnate nella zona.
Recupero in corso e dinamica ancora da chiarire
Sono ancora in corso le operazioni di recupero e assistenza ai feriti, in un’area complessa e di difficile accesso. La dinamica esatta dell’incidente e le condizioni precise delle persone coinvolte restano al momento al centro delle verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori.
Seguiranno aggiornamenti
Le autorità hanno fatto sapere che seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’evoluzione delle indagini. La comunità locale attende ulteriori comunicazioni mentre le attività di soccorso proseguono in condizioni di grande delicatezza.
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