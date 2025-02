AUTO SI RIBALTA SUL RACCORDO SALERNO-AVELLINO

Grave incidente nel pomeriggio di oggi sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove un’auto si è ribaltata mentre viaggiava in direzione Salerno. Il conducente, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i tecnici dell’Anas per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con la circolazione parzialmente deviata per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

