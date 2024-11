AUTO SI RIBALTA SULLA CILENTANA TUTTI ILLESI

L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non ha fortunatamente provocato feriti, ma ha causato notevoli disagi al traffico.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari della Misericordia di Vallo postazione di Omignano per accertarsi delle condizioni del conducente e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.La viabilità è stata temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Fonte set tv