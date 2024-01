AVEVA UN FUCILE RUBATO IN CASA ARRESTATO E’ SUCCESSO A CASTEL SAN GIORGIO

Aveva un fucile rubato, in manette un 27enne di Castel San Giorgio. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Pagani hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo domiciliato a Nocera Inferiore, per detenzione illegale di arma comune da sparo. I militari a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’indagato un fucile semiautomatico calibro 12 marca “Beretta”, oggetto di furto, nonché munizionamento ed una pistola a tamburo, a salve, priva del tappo rosso. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

