BARONISSI, FACCIA A FACCIA CON I LADRI CASA SVALIGIATA

Faccia a faccia con i ladri

, all’interno della propria abitazione, in un orario in cui per strada c’era ancora tanta gente. I blitz nelle abitazioni della Valle dell’Irno proseguono e, nella serata di martedì, una nuova azione si è registrata a Baronissi, nella centralissima via Ferreria, dove almeno due malviventi hanno svaligiato un’abitazione intorno alle 19, mentre il resto della famiglia era presente al piano inferiore. E non è bastato neanche il pronto intervento dei carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del comandante Carlo Santarpia, per riuscire a beccare i malviventi.

L’incontro ravvicinato

L’allarme, infatti, è stato dato da una donna che, mentre era con il resto della famiglia al piano inferiore dell’abitazione, ha udito alcuni rumori sospetti: si è recata nella parte superiore dell’abitazione trovandosi faccia a faccia con un ladro che, col volto travisato, le ha detto di allontanarsi.

