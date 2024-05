BARONISSI, TROVATO IN CASA CON LA DROGA ARRESTATO

In casa aveva diverse pasticche di ecstasy e altri tipi di droghe, un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Baronissi, a seguito di un’operazione condotta dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino. I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano alla perquisizione dell’indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo hashish e crack per un peso complessivo di 2,36 grammi circa.

I successivi controlli estesi all’abitazione dell’arrestato consentivano di rinvenire altra sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina per un peso complessivo di 73,2 grammi circa nonché 4 pasticche di ecstasy, unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...