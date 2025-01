BATTIPAGLIA, A BELVEDERE TROVATO UN SENZA TETTO MORTO

Tragedia nelle prime ore del mattino a Battipaglia, dove intorno alle 6 è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 55 anni, senza fissa dimora, in un bagno di un distributore di carburante situato in via Belvedere.

Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe aver cercato riparo dalle rigide temperature, ma sarebbe stato colpito da un malore fatale, aggravato dal freddo intenso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con le ambulanze della Vopi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I carabinieri stanno conducendo gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali altri elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...