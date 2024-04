BATTIPAGLIA, AGGREDITO E PICCHIATO UN INFERMIERE DELL’OSPEDALE

Il paziente si è scagliato contro l’infermiere e lo ha colpito al volto e su altre parti del corpo con pugni e schiaffi ferendolo. I colleghi dell’operatore sanitario sono intervenuti per allontanare l’uomo furibondo ma non ci sono riusciti e sono state allertate le forze dell’ordine. Al Santa Maria della Speranza si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno bloccato l’uomo, un battipagliese, 22enne, che era anche in stato di ebbrezza e lo hanno identificato ed allontanato. A riportare la calma al pronto soccorso – dove c’erano anche altri pazienti – è stata riportata dai militari, nel frattempo l’operatore sanitario ferito è stato medicato dai colleghi. Fortunatamente la prognosi è di pochi giorni e non ha riportato lesioni gravi. I carabinieri hanno ricostruito l’episodio ed hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno mentre sono in attesa che l’infermiere sporga la querela di parte e poi l’aggressore sarà denunciato per lesioni.