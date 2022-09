BATTIPAGLIA, ALBERO COLPISCE AUTO CON DUE PROFESSIONISTI TRAGEDIA SFIORATA MA LE ILLUMINAZIONI ERANO SPENTE

L’incidente si è verificato in via della Libertà ieri sera 27 settembre intorno alle 21, 30 e la strada era completamente al buio.. la strada dalla periferia della città all’interno. Due giovani professionisti della città mentre percorrevano la strada non in regime di maltempo sono stati investiti dalla caduta di un albero il quale però insiste in un box privato. Una tragedia sfiorata.

I due sono rimasti intrappolati all’interno della smart fino all’arrivo dei pompieri agli occhi dei queli si è presentata una scena agghiacciante e credevano di trovare un morto. Solo per fortuna i due sono rimasti illesi anche se la giovane professionista è rimasta sotto shock per tempo e le sue condizioni sono state valutate in pronto soccorso al Santa Maria della Speranza dove però hanno subito dato l’ok per il ritorno a casa.. Si apre però una falla durissima sulla mancata accensione delle illuminazioni, infatti la strada era completamente al buio e su questo non mancano le polemiche nella capitale della piana del sele. Forse con le luci accese i due malcapitati potevano evitare di correre un simile pericolo per la propria incolumità.

Miracolosamente illesi di due occupanti di un auto su cui è caduto un albero di alto fusto a #Battipaglia. A liberarli da un groviglio di rami i #vigilidelfuoco intervenuti dopo le 21 di ieri in via della Libertà di Battipaglia. La sala operativa del Comando di Salerno ha inviato dalla sede centrale, una squadra con il supporto di un autogru per tirare fuori dall’auto i malcapitati, il conducente è un occupante, come detto fortunatamente illesi. Salvati i due i vigili del fuoco hanno provveduto al taglio e rimozione dell’albero al fine di ripristinare la viabilità del tratto di strada interessato.

