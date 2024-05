BATTIPAGLIA, ANCORA INCENDI NOTTURNI QUESTA VOLTA TRE AUTO A VIA ADIGE

Nel cuore della notte però, quando sono divampate le fiamme, alcune persone si sono svegliate e temendo il peggio si sono precipitate per strada con i proprietari dei veicoli in fiamme che non hanno potuto far nulla per evitare che venissero distrutte. Sono stati allertati subito i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. In via Adige sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli con numerosi mezzi e squadre e i carabinieri della stazione e della compagnia di Battipaglia, diretti temporaneamente dal capitano Donato Recchia. I vigili del fuoco hanno spento il rogo ma nulla è stato possibile per evitare che le fiamme avviluppassero i veicoli, solo un’automobile non è stata completamente distrutta. I carabinieri hanno avviato le indagini per appurare se si è trattato di un atto doloso.