6 Settembre 2025

BATTIPAGLIA, ANCORA UN FLOP PER LA BANDA DELL’AUDI

admin 6 Settembre 2025

Ancora un assalto notturno a Battipaglia, dove la cosiddetta “banda dell’Audi” è tornata in azione. Nel mirino, questa volta, un bar tabacchi di via Roma.

Il commando, composto da almeno cinque persone vestite di nero e a bordo di un’auto di grossa cilindrata, ha cercato di forzare la saracinesca dell’attività commerciale per introdursi all’interno. A fermarli è stata la blindatura dell’ingresso, che ha resistito ai tentativi di effrazione, mentre l’allarme e i fumogeni hanno costretto i malviventi alla fuga.

Il colpo, dunque, è sfumato, ma restano i danni alla struttura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

